Es war eine verlorene Legislatur

Die beiden grossen Parteien SVP und FDP brauchten jeweils einen willigen «Junior-Partner» für eine absolute Mehrheit im Kantonsrat und konnten so Gesetze nach ihrem eigenen Gusto verabschieden. In über 50 Kommissionssitzungen wurde ein umweltfeindliches Wassergesetz erarbeitet und mit aller Macht durch den Kantonsrat gedrückt. Ebenso erging es dem Hundegesetz, mit dem die obligatorischen Hundekurse abgeschafft werden sollten. Die Folgen sind bekannt. In den Abstimmungen hat die Zürcher Stimmbevölkerung jeweils die beschlossenen Gesetzesänderungen abgelehnt.