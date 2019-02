Dürntner Verein will Indien sauber machen

Im Oktober des vergangenen Jahres heiratete die Schwester von Thierry Hunziker aus Dürnten in Indien. Genauer in Koraput, einer Stadt mit rund 45'000 Einwohner im Südwesten des ostindischen Bundesstaats Odisha. Ein freudiges Ereignis. Hunziker reiste mit 30 Freunden und Familienmitgliedern in die Ferne, blieb für zwei Wochen dort.

Wieder zurück in der Schweiz fragten ihn Freunde und Bekannte nach der Feier und den Ferien. Das Hochzeitsfest war da aber schon in den Hintergrund gerückt. Viel präsenter war für Hunziker das Abfallproblem in Indien, das er nicht vergessen konnte. «Ich war schon in Südamerika. Da war es auch dreckig», sagt Hunziker. «Doch in Indien lag der Abfall einfach überall.» Die Ausnahme hätten die Flughäfen und Bahnhöfe gebildet. Dort habe es auch Kübel gegeben.

«Katzen, Hunde, Hühner und Kühe wühlten im Abfall. Ein Fluss war kohlrabenschwarz, Vögel badeten darin.» Thierry Hunziker

Überall sonst fehle es an Entsorgungsstellen, die Menschen würden alles zu Boden werfen. «Katzen, Hunde, Hühner und Kühe wühlten im Abfall. Ein Fluss war kohlrabenschwarz, Vögel badeten darin», erinnert sich Thierry Hunziker. «Auch wir mussten das einmal gezwungenermassen machen, da es nirgends einen Kübel gab und wir den ganzen Tag unterwegs waren.»

Geld sammeln und zurückreisen

Das Gesehene konnte er nicht hinter sich lassen. Drei Wochen nach seiner Rückkehr war klar: Er will etwas gegen die Abfallproblematik unternehmen. Gemeinsam mit seiner Schwester, deren Mann, der Schwester seines besten Freundes und einer weiteren Bekannten gründete er den Verein «Arrow» und rief das Projekt «Clean Koraput Project» ins Leben.

«Koraput ist ein Anfang und könnte zur Vorzeigestadt werden.» Thierry Hunziker

Geplant ist es, Geld zu sammeln und im Herbst nochmals in die neue Heimat seiner Schwester zu reisen. Während zweieinhalb Monaten will die Gruppe aufräumen, Abfallkübel anbringen und auf die Problematik aufmerksam machen. «Am Schluss ziehen wir ein Fazit und besprechen, ob wir weitere Projekte in Angriff nehmen», so Hunziker. Global könne er mit seinen vier Mitstreitern nicht viel verändern. «Doch Koraput ist ein Anfang und könnte zur Vorzeigestadt werden.»

12'500 Franken für Abfallkübel

Der grösste Kostenpunkt sind die Kübel. Von denen braucht der Verein ungefähr 500 Stück aus Zement. Dafür muss man 12'500 Franken berappen. Dazu kommen Kosten für eine Helferunterkunft, Arbeitsbekleidung für das Team aus der Schweiz und die indischen Helfer. Total rechnet der Verein mit Ausgaben von etwa 15'000 Franken. «Mindestens 7000 Franken brauchen wir», sagt Hunziker. Die Flüge bezahlen die Helfer aus der eigenen Tasche.

«Hindus können schnell beleidigt sein, wenn man sie kritisiert.» Thierry Hunziker

Nebst dem Auftreiben des Geldes ist die Reaktion der indischen Bevölkerung die grösste Sorge des Dürntners. «Hindus können schnell beleidigt sein, wenn man sie kritisiert», sagt er. Man müsse sorgfältig und nicht von oben nach unten kommunizieren. «Dass meine Schwester und ihr indischer Ehemann mitwirken, hilft ungemein. Das verhindert Missverständnisse durch kulturelle Unterschiede.»

Weg vom Alltagstrott

Thierry Hunziker ist vom Projekt sehr angetan. Es sei spannend, er erlebe vieles zum ersten Mal. Er lerne wie man eine Webseite aufbaue, wie man mit Medien umgeht, wie wichtig eine gute Organisation sei. «Auch wenn dann vermutlich am Schluss alles anders kommt.» Der Verein erhalte von verschiedensten Seiten Hilfe. «Eine Frau, die in der Hinwiler Kezo arbeitet und selbst ein Abfallprojekt in Afrika betreut, gab uns wertvolle Tipps.»

«Mir liegt die Umwelt sehr am Herzen, meiner Schwester Indien.» Thierry Hunziker

Das Projekt habe sein Leben schon sehr belebt. Er habe den Alltagstrott unterbrochen. Seine Schwester und deren Ehemann seien stolz auf den Verein und darauf, dass Hunziker ihn lanciert hat. «Mir liegt die Umwelt sehr am Herzen, meiner Schwester Indien», sagt er. Das sei eine schöne Kombination.