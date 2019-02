«Wir haben heftige Kundenreaktionen per Mail und auf Facebook erhalten»

«Als kleine Firma müssen wir in der Werbung grösser auftreten, als wir sind. ‹Mir müend e grossi Schnure ha›.» So sagte es Ruedi Hertig einst vor Jahren in einem Interview mit dem ZO/AvU. Dass er sich dieses Motto auch heute noch zu Herzen nimmt, zeigt die neue Plakatkampagne seiner Firma Elektro Hertig. Darauf ist das bekannte SVP-Logo zu sehen. Doch anstelle der lachenden Sonne: eine Waschmaschine der Marke V-Zug. Und dem Schriftzug «V-Zug» anstelle von «SVP». «Wählen Sie echte Schweizer Qualität» steht darunter.

Facebook-Post sorgt für Aufregung