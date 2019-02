Wer hat mehr Jazz im Blut?

Die Stadt Uster, die sich nicht mit einer Nebenrolle an der Seite von Zürich begnügen will, hat sich kulturell ein hohes Ziel gesteckt: Sie will sich als schweizerisches Zentrum des Jazz konsolidieren, wie es in ihrem Kulturleitbild heisst. Vorzuweisen hat sie diesbezüglich einiges: In Uster steht das Schweizerische Jazzarchiv und der Jazzclub Musikcontainer. Hier leben der über die Schweiz hinaus bekannte Improvisations-Pionier und Schlagzeuger Pierre Favre und sein Schüler Lucas Niggli, der an namhaften Festivals in der ganzen Welt auftritt.