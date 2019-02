Volle Konzentration an der Kletterwand

Unter kundiger Leitung eines SAC-Kletterlehrers stellte an einem Montagvormittag eine Gruppe von Schülern der 3. Sek die vom Schweizerischen Alpenclub zur Verfügung gestellte mobile Kletterwand zusammen. Eine Arbeit, die einiges an Konzentration und handwerkliches Geschick verlangt, muss doch am Schluss alles absolut sicher halten.

Die Schülerinnen und Schüler haben vollen Einsatz gezeigt und gute Teamarbeit geleistet. Motivierend war sicher die Freiwilligkeit dieses Einsatzes, die Aussicht auf einen Kletternachmittag und nicht zuletzt die Tatsache, dass man auf diese Weise den Französisch-Lektionen in der Schule ausweichen konnte.

Klettern ist bei Jugendlichen beliebt

Die mobilen Kletterwände sind laut Kletterlehrer eine Investition des SAC in die Jugend, denn Kinder und Jugendliche klettern grundsätzlich gern. So erfreuen sich auch die Kletter- und Boulderevents in den SAC-Sektionen vor allem bei den jugendlichen Mitgliedern grosser Beliebtheit. Kostendeckend sind die Kletteraktionen in den Schulen allerdings nicht. Die Beiträge der Schulen decken die Materialkosten, den Rest übernimmt der SAC.

Geklettert wurde während der ganzen Woche jeweils klassenweise nach einer kurzen, aber anschaulichen Einführung des Kletterlehrers über Anpassung des Klettergurts, Seil- und Karabinerhandhabung, Sichern und Sicherheit. Mit mehrheitlich grosser Neugier und Interesse bestiegen die SchülerInnen aller Altersgruppen anschliessend die Wand.

Nur an den nächsten Griff denken

Es sei wie Fliegen, ein Abenteuer wie im Film und man denke während des Aufstiegs an nichts anderes als an den nächsten Griff, man sei absolut konzentriert, meinte ein 6. Klässler. Auch eine Mädchengruppe derselben Klasse klettert gern: Der ganze Körper werde gebraucht, es sei eine tolle Abwechslung zum Schulalltag und – nein, Angst hätten sie nicht, sie seien ja gesichert und vertrauten auf ihre Kolleginnen, die unten das Seil halten.

Mit grosser Ernsthaftigkeit bei der Sache



Vertrauen haben auch die Kindergärtler in die freiwilligen Helfer aus der 5. und 6. Klasse, die ihnen den Klettergurt anlegen und sie anschliessend an der Wand sichern oder über die Slackline führen. Auch bei den Jüngsten ist anfängliche Skepsis schnell überwunden, der Mut wächst, die Freude an persönlichen Erfolgserlebnissen ist deutlich sichtbar und die Kinder sind mit grosser Ernsthaftigkeit bei der Sache. Es gab Kinder, die sich viel zutrauten, aber auch andere, welche sich überwinden mussten, um kleine Schritte zu wagen. Aber schliesslich war die Freude am Erfolg deutlich spürbar.

Am Ende der Woche waren sich alle Beteiligten einig: Klettern fördert die Konzentration, die gegenseitige Hilfe, führt zu messbarem individuellem Erfolg, ist eine Herausforderung für Sportliche und weniger Sportliche, lässt die persönlichen Grenzen ausloten und erfahren und erfordert präzise Kommunikation. (Gisela Wahl-Guyer, Präsidentin Primarschulpflege Wila)