V-Zug sauer: Elektro Hertig rührt Werbe-Waschtrommel für die SVP

Jolanda Spiess-Hegglin traut ihren Augen kaum. Als sie heute morgen in Uster ein Plakat der Firma Elektro Hertig aus Tann sieht. Darauf zu sehen: Das bekannte SVP-Logo mit einer Waschmaschine der Marke V-Zug anstelle der lachenden Sonne. «Wählen Sie echte Schweizer Qualität» steht darunter. Ein Schuft, wer dabei an die bevorstehenden Kantonsratswahlen denkt.

Spiess-Hegglin postete das Bild auf Facebook, was sofort zu einer Kommentar-Flut führte. «Seit wann machen Qualitätsfirmen Parteienwerbung? Geht gar nicht! Ich kann die Miele empfehlen, hatte meine viele Jahre.», meint ein User, «Da kommt die Wäsche bestimmt braun mit Cervelatgeruch raus..», ein anderer. «V-Zug weiss (sic) bestimmt nichts davon.... das Plakat ist ja absolut dilettantisch gemacht.... Frechheit so was zu machen» vermutet ein weiterer Kommentarschreiber. Und er hat recht. Der Haushaltsgeräte-Hersteller aus Zug hat tatsächlich keinerlei Kenntnis von dem Plakat.

Rund zwei Stunden nach dem Post von Spiess-Hegglin meldet sich V-Zug auf deren Facebook-Seite mit folgendem Post: «Leider hatten wir keine Kenntnisse von diesem Plakat und distanzieren uns ausdrücklich von dieser Werbung. V-Zug nimmt keine parteiischen Positionen ein. Deshalb werden wir Hertig Elektro umgehend kontaktieren und dieses Plakat entfernen lassen. Freundliche Grüsse V-Zug AG.»

Christian Bärlocher, Leiter globales Marketing von V-Zug, reagierte mit «grossem Erstaunen» auf die Plakate. «Dass jemand unseren Namen braucht, ohne uns vorab zu informieren und das Okay einzuholen, ist noch nie vorgekommen.» Man habe mit der Firma Hertig Kontakt aufgenommen und sie gebeten, die Plakate nicht mehr zu drucken und die bereits aufgehängten Plakate, abzuhängen.

«Wir haben heftige Kundenreaktionen per Mail und auf Facebook erhalten», sagt Bärlocher. «V-Zug äussert sich niemals politisch. Darum waren viele Kunden, die dachten, dass wir uns plötzlich für Politwerbung einspannen lassen, sehr überrascht.» Über allfällige weitere Schritte habe man sich noch keine Gedanken gemacht, betont Bärlocher. «Wir haben nun erstmal das Gespräch gesucht, jetzt warten wir die Reaktion.»

Ruedi Hertig, Inhaber von Hertig Elektro, nimmt das Telefon mit einem herzhaften Lachen ab. «Sie rufen wegen dem Plakat an?» Als man bejaht, möchte er sich weiter nicht zum Thema äussern. Gerne hätte man gewusst, warum er mit dem SVP-Logo wirbt oder warum er die Firma V-Zug nicht vorgängig über den Werbe-Gag informiert hat? Doch Hertig blockt ab.

Sein Hauptziel hat der Unternehmer mit der Werbung ohnehin schon erreicht. Aufmerksamkeit ist seiner Firma nun gewiss.