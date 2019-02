Überbauung soll Rütis Zentrum beleben

Voraussichtlich am 9. Dezember 2019 werden die Rütner über den öffentlichen Gestaltungsplan Bandwies Süd an der Gemeindeversammlung abstimmen. Worum es dabei konkret geht, wurde den rund 60 Interessierten, die den Weg am Montagabend in den Löwensaal unter die Füsse genommen hatten, erläutert.

Auf dem 7627 Quadratmeter grossen Areal an der Bandwiesstrasse, neben der Migros und gegenüber von Coop, sollen auf vier Baufeldern drei fünfeckige Gebäude hinter einem langgezogenen Gebäude entlang der Bandwiesstrasse hochgezogen werden.

Läden und Wohnungen