Für mehr Platz in der Garage

Ob als Abstellplatz für ein Auto, als Werkstatt oder als zusätzlicher Stauraum - die Nutzungsmöglichkeiten einer Garage sind genauso vielseitig wie die Ansprüche an das dazugehörige Tor. Bei der Auswahl des richtigen Garagentores spielt dabei häufig auch der knappe Platz eine wichtige Rolle.

All diesen speziellen Anforderungen an eine Garage gerecht zu werden, hat sich die Firma Normstahl Entrematic in Montlingen seit 1978 zum Ziel gesetzt. Sie stellt Garagentore in den unterschiedlichsten Variationen her. Besonders stolz sind die Hersteller auf die sogenannten Normstahl-Rolltore. Diese funktionieren ähnlich wie Fensterrollläden: Die Lamellen der Garagenrolltore lassen sich dezent in einem Kasten an der Garagendecke verstecken und sorgen dafür, dass noch möglichst viel Platz in der Garage zur Verfügung steht. Auch allfällige Lampen an der Decke werden durch ein Rolltor nicht verdeckt, was eine gute Ausleuchtung der Garage ermöglicht.

Langlebig und sicher

Rolltore sind jedoch nicht nur platzsparend. Sie eignen sich auch besonders gut für aussergewöhnliche Einfahrsituationen. Sei es eine unebene Garagenöffnung oder eine enge und kurvige Zufahrt – Garagenrolltore lassen sich an die unterschiedlichsten Begebenheiten anpassen. Zudem wird die bei klassischen Garagentoren übliche Bodenschwelle überflüssig. Normstahl Entrematic konzipiert die Tore individuell auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt.

Bei der Produktion setzt die Firma auf robuste Materialien. Die Lamellen werden aus Aluminium hergestellt. Dadurch bleiben die Tore nicht nur rostfrei, sondern sind auch effizient vor Wind und Wetter geschützt. Einmal eingebaut sind die Tore dank der resistenten Aluminiumlamellen auch äusserst langlebig und unkompliziert in der Wartung.

Zuletzt wurden die Normstahl-Rolltore noch einmal technologisch verfeinert und entsprechen höchsten Sicherheitsstandards. Eine Nothaltvorrichtung sorgt dafür, dass die Tore auch für spielende Kinder keine Gefahr sind. Sie stoppt das Rolltor rechtzeitig vor jedem Hindernis. Damit garantiert Normstahl Entrematic nicht nur leistungsstarke und vielfältige Rolltore, die hohen Komfort bieten, sondern auch hohe Sicherheit im täglichen Gebrauch.