Elektro Hertig rührt Werbe-Waschtrommel für die SVP

Jolanda Spiess-Heglin traute ihren Augen kaum. Als sie heute morgen in Uster ein Plakat der Firma Elektro Hertig aus Tann-Rüti sieht. Darauf zu sehen: Das bekannte SVP-Logo mit einer Waschmaschine der Marke V-Zug anstelle der lachenden Sonne. «Wählen Sie echte Schweizer Qualität» steht darunter. Ein Schuft, wer dabei an die bevorstehenden Kantonsratswahlen denkt.

Spiess-Heglin postete das Bild auf Facebook, was sofort zu einer Kommentar-Flut führte. «Seit wann machen Qualitätsfirmen Parteienwerbung? Geht gar nicht! Ich kann die Miele empfehlen, hatte meine viele Jahre.», meint ein User, «Da kommt die Wäsche bestimmt braun mit Cervelatgeruch raus..», ein anderer. «V-Zug weisst (sic) bestimmt nichts davon.... das Plakat ist ja absolut dilettantisch gemacht.... Frechheit so was zu machen» vermutet ein weiterer Kommentarschreiber. Und er hat recht. Der Haushaltsgeräte-Hersteller aus Zug hat tatsächlich keinerlei Kenntnis von dem Plakat.

Rund zwei Stunden nach dem Post von Spiess-Hegglin meldet sich V-Zug auf deren Facebook-Seite mit folgendem Post: «Leider hatten wir keine Kenntnisse von diesem Plakat und distanzieren uns ausdrücklich von dieser Werbung. V-Zug nimmt keine parteiischen Positionen ein. Deshalb werden wir Hertig-Elektro umgehend kontaktieren und dieses Plakat entfernen lassen. Freundliche Grüsse V-Zug AG»