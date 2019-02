Drohen weitere Gewerbe-Leerstände?

Das Effretiker Zentrum soll urbaner werden. Auf einer Gesamtfläche von rund 70’000 Quadratmetern entstehen neue Stadtteile. In diesem Gebiet sollen etwa doppelt bis dreifach so viele Personen wohnen wie es heute sind. Sukzessive werden die Areale westlich und östlich der Bahngleise geplant und entwickelt. Eine strikte Vorgabe ist der Gewerbeanteil von 35 Prozent, wie dieser in den Masterplänen bemessen ist.