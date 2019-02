Wird Uster zur Museumsstadt?

Uster ist keine Museumsstadt. Während in Winterthur weltbedeutende Kunstsammlungen in ehrwürdigen Villen ausgestellt werden und Zürich sich eine Kunsthaus-Erweiterung des Stararchitekten David Chipperfield schenkt,hält sich die Anzahl Museen in der drittgrössten Stadt im Kanton Zürich in Grenzen: Buchdruckmuseum, Unteroffiziersmuseum, Jazzmuseum und Jazzarchiv, neben vereinzelten Orten mit temporären Ausstellungen.