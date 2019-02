«Völlig losgelöst ...» in der Tanzbar

Immer am letzten Samstag im Monat öffnet die Tanzbar im alten Landi in Bauma ihre Pforten. DJ Roland heizte auch diesen Samstag den Gästen musikalisch ein. Von der Neuen Deutschen Welle bis zu Rock war für jeden Tanzbegeisterten etwas dabei. An der Bar mixte der Chef, Adi Ribic, coole Drinks und bot Snacks an. Für Abwechslung sorgte ein Billardtisch, an dem die Gäste zwischendurch eine Runde spielten. Um im Tösstal wieder einmal auszugehen, ist die Tanzbar ein guter Treffpunkt - ganz ohne Schickimicki. Doch schauen Sie selbst: in der Bildstrecke. (Manuela Kägi)