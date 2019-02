Uriella ist tot

Vor wenigen Tagen konnte Sektenführerin Uriella ihren 90. Geburtstag feiern, nun ist sie gestorben. Dies berichten verschiedene Medien in Berufung auf den «Südkurier». Den Tod bestätigt haben haben gemäss der Zeitung ein ehemaliges Mitglied der von Uriella gegründeten Bewegung Fiat Lux wie auch der Bürgermeister von Ibach im Schwarzwald, wo sich das so genannte Heiligtum der Sekte zuletzt befand.

Gegründet wurde Fiat Lux 1980 in Egg, wo die Sekte knapp 30 Jahre ihren Mittelpunkt hatte. Uriella, die mit bürgerlichem Namen Erika Bertschinger-Eicke hiess, bezeichnete sich als «Sprachrohr Gottes». Nach einem Reitunfall, bei dem sie schwere Kopfverletzungen erlitt, behauptete sie hellseherische Fähigkeiten zu besitzen. Sie verkündete mehrmals den Weltuntergang, wobei die Mitglieder ihres «Ordens» durch Ausserirdische gerettet werden sollten.

Legendär ist die Szene, in der Uriella in ihrer Badewanne mit einem Silberlöffel Heilwasser anrührt. Vor allem in den 90er-Jahren war sie Dauergast in den Boulevard-Medien.