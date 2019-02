Mitglieder wollen neue Akustikanlage

Ein «unangenehmes Kapitel» nannte die reformierte Kirchenpflegepräsidentin von Schlatt, Verena Wüthrich, Traktandum 2 der reformierten Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag. Die Versammlung hatte über einen Kredit von 22‘000 Franken für einen Ersatz der bestehenden Akustikanlage zu befinden. Das Problem: Die zu ersetzende Anlage war erst etwa ein Jahr in Betrieb und kostete ebenso rund 18‘000 Franken (wir berichteten).

Von dieser erhoffte sich die Kirchenpflege damals, einen angenehmen Hörgenuss ohne Nebengeräusche. Doch so war es nicht. Die Mitglieder der Pflege gestanden ein, in diesem Zusammenhang der Meinung einer Fachperson vertraut zu haben, die sich im Nachhinein «im Kontext der Kirchenakustik als nicht genug fundiert erwiesen hat».

«Ich bin sehr erleichtert.»

Verena Wüthrich, reformierte Kirchenpflegepräsidentin Schlatt

Wie Wüthrich am Montag nun auf Anfrage sagt, habe es zu besagtem Traktandum zwar einige Fragen gegeben. Doch haben die 20 anwesenden Stimmberechtigtem mit grossem Mehr der Beschaffung einer neuen Akustikanlage zugestimmt. «Die Kirchenmitglieder haben uns sehr viel Wohlwollen entgegen gebracht», erzählt Wüthrich. «Ich bin sehr erleichtert.» Bereits morgen Dienstag soll die neue Anlage fertig in der Schlatter Kirche eingebaut sein. Und am Gottesdienst zum Weltgebetstag, also kommenden Freitag, «sollte sie laufen», wie Wüthrich sagt.