Geglückte Premiere zur Rettung der Orgel in der Kapelle Rikon

Das Gemurmel in der fast vollständig gefüllten Kapelle Rikon in Effretikon verstummte um 17 Uhr, als der Glockenschlag erklang. Und kurz darauf griff Maja Fügli an der Orgel in die Tasten und spielte ein Stück von Johann Georg Albrechtsberger auf der kleinen Orgel. Sie war der eigentliche Star des Konzertes.

Denn eigentlich sollte die Orgel verkauft werden, ehe sich zahlreiche Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Illnau-Effretikon gegen den Verkauf der Orgel wehrten. Deren Revision der Massanfertigung hätte die Gemeinde viel Geld gekostet.