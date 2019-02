Die eigene Welt bauen

Die Verantwortung für die bastelnden Kinder tragen die Eltern, die sich in die Kafi-Ecke setzen können. Und auch herzlich eingeladen seien, mitzubauen, sagt die Projektleiterin. «Manche Erwachsenen werden beim Basteln selber wieder zum Kind.» Das habe sich vor zwei Jahren gezeigt. Damals wurde eine Stadt aus Karton gebaut – und jetzt eben eine Welt aus Holzlatten.

Das Organisations-Team hofft, dass die Dachlatten noch mehr zum Zusammenarbeiten verlocken als die Pappschachteln. «Jemand muss die Latte halten, damit die andere Person schrauben kann», so Wöhrle-Morf.

3.5 Kilometer Holz

Die Latten kommen von lokalen Schreinern und werden am Schluss unter anderem auf dem Abenteuerspielplatz «Holzwurm» wiederverwendet. «Würde man sie aneinander reihen, wären es 3.5 Kilometer», so Wöhrle-Morf. Baumaterial sollte also genügend vorhanden sein – aufgrund der schieren Menge, die benötigt wird, werde man dieses Jahr mit neuem Material arbeiten. Wenn noch mehr «Baustoff» gebraucht würde, dann würde Gebrauchtes rezykliert.

Nägel sind aus Sicherheitsgründen tabu. Zusammenarbeit wird also nur schon deshalb nötig sein, weil nicht für jedes Kind ein Akkuschrauber zur Verfügung steht – auch wenn man so viele wie möglich an verschiedensten Orten ausgeliehen habe. Wenn das Ferienprogramm so gut läuft wie beim letzten Mal, werden jeden Tag rund 100 Kinder in der Landihalle ihre eigene Welt bauen.