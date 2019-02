Die schleichende Verwüstung

Die grosse Klimachance, so eine der Hauptaussagen im von Wolfgang Scherz 2009 gedrehten Film, liegt unter uns. Kohlenstoff ist in der Natur nicht nur in der Atmosphäre, in der Vegetation oder in den Ozeanen gebunden, auch der Boden vermag grosse Mengen CO² ein- und auszuatmen. Das Zauberwort hierzu lautet: Humus!