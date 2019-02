Mobbing- und Plagiatsvorwürfe gegen Empa-Professoren

Die Vorwürfe sind happig: Eine Professorin und ein Professor sollen an der Empa in Dübendorf jahrelang gemeinsam gemobbt haben. Auch Plagiate soll das Paar produziert haben. Ein Empa-Forscher erzählt dem «Tages-Anzeiger», wie der Professor ihn geschnitten habe. Seine Mails seien ignoriert und eine Zusammenarbeit dadurch verunmöglicht worden.

Ein ehemaliger Doktorand erzählt von regelmässigen nicht nachvollziehbaren Kündigungen. Auch habe das Professoren-Paar seine Forscher unter unmenschlichen Druck gesetzt und alle zwei Wochen Resultate sehen wollen.

Zwei Plagiats-Fälle bekannt

Der schwerste Vorwurf betrifft wissenschaftliche Fehlleistungen. Dem «Tages-Anzeiger» liegen zwei der betroffenen Doktorarbeiten vor. Die Professoren sollen aus einer Doktorarbeit ein ganzes Kapitel für die Publikation eines Papers entnommen haben – ohne den eigentlichen Urheber zu zitieren. Für ein weiteres Paper wurden Grafiken einer Doktorarbeit ohne Quellenangabe entnommen.

Seit 2008 arbeitet das Paar an der ETH, deren zweitgrösste Forschungsanstalt die Empa ist. Er erhielt damals mit einer Professur an der ETH sowie der Leitung einer Empa-Abteilung ein Doppelmandat. Auf seinen Wunsch hin durfte seine Lebenspartnerin im selben Departement arbeiten. Vor zwei Jahren gab er seine Abteilungsleitung in der Empa an seine Partnerin ab.

Mobbingvorwürfe werden nicht untersucht

Im «Tages-Anzeiger» lassen die Forscher auch kein gutes Haar an der Empa-Direktion, welche aus ihrer Sicht eine Mitschuld an der Situation trifft. Mehrere Doktoranden unternahmen mehrere Anläufe, um auf den Missstand aufmerksam zu machen. Erst letzten Oktober kündigten die ETH und die Empa an, die wissenschaftliche Korrektheit in der Arbeit des Paares zu prüfen. Nicht untersucht werden der Mobbing-Vorwurf und die arbeitsrechtlichen Fragen.

Der Professor darf seine Professur an der ETH vorläufig behalten. Seine Freundin ist momentan krankgeschrieben, soll im März aber an die Empa zurückkehren. (mig)