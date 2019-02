Geschichten, die das Leben schreibt

Leben bis 30-Jährige in einer komplett anderen Welt, als es die Rentner von heute tun? Diese und andere Fragen wollte der Verein Lebensphase 3 am Donnerstagabend im Jugendzentrum Effretikon klären. Unter der Leitung von Susi Klaus hatte das Senioren-Netzwerk – zuständig für Illnau-Effretikon und Lindau – eine Podiumsdiskussion organisiert.

In gemischten Gruppen à jeweils drei älteren und drei jüngeren Personen diskutierten die Teilnehmer über eben diese Themen. Im ersten Stock unterhielt man sich über «Beruf und Berufung». Dabei wollte die Anwesenden unter sich feststellen, ob sie ihrer Berufung gefolgt sind oder den erst besten Beruf gewählt haben, um einfach einen auszuüben. Im Parterre drehten sich die Geschichten derweil um die Liebe und die Wege, wohin sie einzelne führte bis hin zur fast schon gesellschaftspolitisch anmutenden Frage, wie es ist, mit 19 Jahren die Homosexualität zu entdecken und damit die eigene Mutter zu enttäuschen.

Qual der Wahl

Der eigene Beruf muss keine Berufung sein. Viele wünschten sich, der eigenen Berufung zu folgen, wissen sich in der Flut der heutigen Jobauswahl aber nicht zurecht zu finden. So das kurze Resümee des Gesprächseinstiegs. Den heutigen Rentnern hat der Vater oder die Wirtschaftslage vorgeschrieben, was sie werden sollen und das blieben sie dann auch ein Leben lang. Der Generation unter 30 hingegen standen und stehen heute alle Türen offen – inklusive Berufsberatungen und mehrmaligen Anläufen.

Eine Studentin erzählte von ihrer Flucht ins Gymnasium, da sie nach der Sekundarschule im zarten Alter von 14 Jahren noch keine Entscheidung treffen wollte, was sie einst werden sollte. Im Gymnasium aber setze man sich mit Studium oder Berufswahl noch weniger auseinander, als das in der Volksschule der Fall sei. Sie wusste, sie war kreativ, in den Fächern Mathematik und Zeichnen ganz gut. Also entschied sie sich für ein Architekturstudium, brach es zum Bedauern der Eltern allerdings bereits nach einem Semester ab. Sie habe feststellen müssen, dass dieser Beruf in der Praxis nichts für sie sei.

Es folgten mehrere Berufsberatungen zu horrenden Preisen – ohne Erfolg. Sie schrieb sich in der Pädagogischen Hochschule ein und schloss diese auch ab. Nach einem Praktikum war dann klar: Aus dem Lehrerberuf wird auch nichts. Der Ratschlag eines Astrologen, dass sie Kunsthändlerin werden müsse, schlug sie aus. Mittlerweile arbeitet die junge Frau bei der Helsana Versicherung im Bereich Coaching in der Erwachsenenbildung und studiert Industriedesign an der Zürcher Hochschule der Künste. Ob sie nach ihrem Abschluss tatsächlich im Bereich Design tätig sein wird, bezweifelt sie.

Jung vermählt

Einen Stock tiefer in der Sofaecke erzählte Susi Klaus Persönliches über ihre Wege der Liebe. Als vor zwölf Jahren ihr Mann verstarb, wusste sie, dass trotz Rentenalter in Sachen Liebe noch nicht Schluss sein dürfe. Mit bereits 22 Jahren hatte sie einst den Bund der Ehe geschlossen und kannte bisher nur einen Mann.

Ihre Tochter habe ihr von Anzeigen in der «Glücks Post» abgeraten und ihr das Online-Dating empfohlen. Zwei Versuche liefen ins Leere, doch beim dritten Anlauf klappte es. Ein erstes Treffen am Bahnhof Rheineck und ein Rendezvous in der Nähe des Bodensees und es folgten fünf gute Jahre mit Reisen nach Lissabon, Paris, Barcelona oder in die Toskana. Dazu die Wiederentdeckung ihrer Sexualität.

Facetten der Liebe

Mittlerweile ist ihr Freund schwer an Krebs erkrankt und liegt in St. Gallen in einem Pflegeheim. Alle zehn Tage besucht ihn Susi Klaus und will ihm auch bis zum Ende zur Seite stehen, obwohl sie in der Zwischenzeit eine Partnerschaft mit einem sechs Jahre jüngeren Herrn eingegangen ist. Der Liebe wegen ist sie nach wie vor nicht müde geworden und reist im Mai mit ihrem neuen Partner nach Prag.

Darauf folgte die Episode einer jüngeren Frau, die sich um die sexuelle Orientierung drehte. Dabei ging es unter anderem um die Frage: «Warum lesbisch und nicht bisexuell?» Die Erzählerin schilderte, dass sie Männer noch heute möge. In der Kindheit wäre sie am liebsten ein Junge gewesen. Mit 19 Jahren sei ihr dann immer mehr bewusst geworden, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühle. Es folgte ein Coming-Out in der Familie wie auch im kollegialen Umfeld. Freunde, Vater und Bruder hatten damit keine Probleme. Die Mutter hingegen war enttäuscht, worauf eine schwere Zeit mit Diskussionen, Schuldgefühlen und Enttäuschungen anstand. Heute sind die Konflikte geklärt und ihr Leben hat aus Sicht der jungen Frau von Neuem begonnen. (Luca da Rugna)