«Es müssten rund 7000 Bäume gerodet werden»

Das git z'rede:



Am Samstag findet die nächste Demonstration im Tägnauerholz bei Gossau statt. Bereits klar ist: Die kantonsrätliche Abstimmung über die geplante Deponie wird nicht mehr in dieser Legislatur stattfinden. Uns haben die aktuellen Kantonsräte aus dem Bezirk Hinwil verraten, was sie von diesen Plänen halten.