Zu viel Streusalz sorgt für Bitterkeit bei Baumfreunden

Dem widerspricht Marco Saxer, Leiter Strasseninspektorat der Stadt: «Der Rost auf den Gittern kommt vor allem von normalen Verwitterungs- und Korrosionsvorgängen in Kombination von Wasser und Luft. Ausserdem wurden die Abdeckungen in der Webernstrasse bewusst in der rostroten Ausfertigung bestellt und eingebaut.» Auffälligste sichtbare Schäden des Salzeinsatzes seien braune Blattränder und Blattnekrosen (abgestorbene Teile des Blattgewebes). «Diese Verfärbungen sind jedoch erst im Frühling und Sommer erkennbar», so Saxer.

«Wenn einem das Wohlergehen der Bäume nicht wichtig ist, soll man sie lieber erst gar nicht pflanzen» Hans Stopper, ehemaliger Ustermer Gemeinderat (LdU)

Bei der Verwendung des Streusalzes befolge die Stadt den Grundsatz: «So viel wie nötig, so wenig wie möglich.» Bei einem Salzeinsatz werde im Schnitt zwischen rund 10 bis 15 Gramm pro Quadratmeter Salz gestreut. Dies entspricht etwa eineinhalb Teelöffeln pro Quadratmeter. Die Menge variiere je nach den vorherrschenden Wetterverhältnissen, so seien die Temperaturen, die Eisbildung und die Intensität des Niederschlags ausschlaggebend. Zudem würden die Mitarbeiter angehalten, laufend auf die Streubreite zu achten, damit nicht in die Baumgruben oder Grünflächen gestreut werde.

Split statt Salz

Dies fordert auch Stopper: «Die städtischen Bäume haben schon wenig Platz und schlechte Luft, es müssen ihnen nicht noch im Winter mit Salz die Füsse verbrannt werden.» Würde dort Splitt gestreut, wäre die Sicherheit auf Schnee und Eis ebenso gewährleistet und die Natur würde geschont werden, so Stopper.