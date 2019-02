«Manche Leute haben das Gefühl, sie werden überwacht»

«Das System gibt mir Sicherheit», sagt Susi Klaus. Zuhause in der Wohnung der 77-Jährigen in Lindau werden Bewegungen anhand von spezifischen Sensoren aufgezeichnet. Bei längerer Stille erfolgt ein Alarm an die Tochter und andere Vertrauenspersonen. Gleich funktioniert dies auch bei Einbrüchen oder Feuer.

Soeben hat Tochter Corinne Klaus via App die Meldung erhalten, dass die Türe zur Wohnung ihrer Mutter längere Zeit offen gestanden ist. Nach einem kurzen Kontrollanruf stellt sich heraus, dass Susi Klaus etwas länger in der Wäscheküche war und mit der Nachbarin noch einen Schwatz abgehalten hat.

Heimübertritt verzögert?

Seit Kurzem testet die Gemeinde Lindau Sensoren des Anbieters «Elderly Care Solutions», die zur Sicherheit älterer Personen beitragen sollen. Susi Klaus ist eine der Testpersonen. Bisher sind in der Gemeinde drei Senioren-Wohnungen mit dem Sensorensystem ausgestattet worden. Vier weitere Personen haben sich zudem für einen Testlauf im Rahmen des Pilotprojekts zur Verfügung gestellt.

Bis Ende Jahr will sich die Gemeinde nun entscheiden, ob sie das Konzept auch längerfristig nutzen will. Es gehe darum, eine weitere Option zu schaffen, damit Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen können und der Übertritt ins Altersheim hinausgezögert werden kann, sagt Gemeindeschreiber Erwin Kuilema. Wer Im Falle einer Unregelmässigkeit kontaktiert werden soll, ist frei wählbar: Eine nahestehende Bezugsperson etwa oder auch ein Seniorennotruf sind möglich.