«Ich hoffe sehr auf eine hohe Schulautonomie»

Mit dem Projekt «Gymnasium 2022» reformiert der Kanton die Zürcher Kantonsschulen. Das heutige System besteht seit über 20 Jahren und geht noch auf die Revision des eidgenössischen Maturitätsanerkennungsreglements (MAR) von 1995 zurück. Mit dem neuen Reformvorhaben will die Bildungsdirektion die neuesten Entwicklungen in der Bildung und in der Gesellschaft aufnehmen: Die Digitalisierung, den Fachkräftemangel und den Lehrplan 21.