ICF will Café in Dübendorf eröffnen

Die International Christian Fellowship (ICF) Zürich will in Dübendorf ein Café eröffnen. Die Freikirche möchte damit in mehrfachen Sinn Soziales leisten: Im boomenden, aber zur Zeit noch etwas leblosen Stettbach soll ein Treffpunkt für Arbeitnehmer, Bevölkerung und Pendler entstehen. Weiter will man im Lokal für Arbeitslose und Bedürftige einen geschützten Arbeitsplatz anbieten. Schliesslich sollen die Einnahmen aus dem Geschäft in Sozialprojekte der ICF und anderen Organisationen fliessen.