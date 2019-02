Gubristtunnel nach Brand gesperrt

Im Gubristtunnel ist am Donnerstagabend um 17.30 Uhr ein Auto in Brand geraten. Obwohl sich das Fahrzeug in der Tunnelröhre Richtung St. Gallen befand, wurde der Tunnel für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt – aus Sicherheitsgründen. Gemäss Auskunft der Kantonspolizei Zürich wurde niemand verletzt. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Der Rückstau reichte gegen 18 Uhr bis zum Glattzentrum beim Brüttiseller Kreuz.