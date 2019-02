Eingeschränkte Sicht wegen Wahlplakaten

Vor den Wahlen kämpfen Politikerinnen und Politiker bekanntlich um die Gunst der Bevölkerung – so auch vor den kommenden Kantons- und Regierungsratswahlen. Dies tun sie unter anderem mittels Plakaten. Viele davon sind auch im Bezirk Uster am Strassenrand platziert. Zum Teil stehen die Schilder allerdings an so ungünstigen Stellen, dass sie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden. So etwa in Mönchaltorf, wie Kathrin Molinari aus Esslingen beobachtete.

«Dass man im Wahlkampf um jeden Preis auffallen muss, ist klar», sagt sie. Trotzdem übt Molinari Kritik – und zwar an der Werbung der Volketswiler Kantonsrätin Maria Rita Marty (EDU). Die Politikerin falle mit ihren Plakaten auf, aber «negativ». Die Volketswilerin habe diese nämlich an «unübersichtlichen» und «gefährlichen» Ausfahrten zwischen Mönchaltorf und Gossau platziert.

Riskante Platzierung auf 80er Strecke

Ein solches Plakat steht kurz vor der 80er-Strecke beim Ortsausgang Mönchaltorf, gleich bei der Einmündung von der Gossauerstrasse auf den Parkplatz zur Sportanlage Schwerzi. «Wenn ich vom Parkplatz aus nach rechts wieder in die Hauptstrasse einbiegen will, versperrt mir das Plakat die Sicht», so Molinari.

Die Verkehrssituation beim zweiten Plakat sei ähnlich riskant. Dieses steht an derselben Strasse ein paar hundert Meter weiter in Richtung Gossau, wo sich rechts ein Kiesparkplatz am Aabach befindet. «Dass dort häufig Nebel liegt, macht die Situation noch schlimmer. Ich bin mir sicher, es gibt andere Orte, wo man ein Plakat hinstellen kann, ohne dass man die Sicherheit der Wähler gefährdet.»