Ein bisschen wie in Bangkok

«Baan Sombun» – das ist das jüngste und vermutlich das atypischste Restaurant im Tösstal. Doch das Bedürfnis der Zeller nach frischem Wind in ihrer Gastro-Landschaft bestätigte der grosse Andrang beim «itrinke», mit welchem das Thai Bistro vor zwei Wochen eröffnete. Somjit «Kim» Deinböck, die 39-jährige Wirtin und Köchin des neuen Lokals, ist glücklich. Schon im Vorfeld taten einige Anwohner positive Meinungen zu einem Thai-Restaurant Kund und an der Eröffnung feierten noch mehr Gäste als erwartet bis in die Morgenstunden.