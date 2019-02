Es sind schwierige Tage für die Interessengemeinschaft (IG) Hadlikon und die elektrosensiblen Menschen der Schweiz, die laut IG etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen: Vor gut einem Jahr reichte die IG eine Petition ein, die verlangte, dass der Bund «Notmassnahmen für elektrosensible Menschen» ergreife und unter anderem antennenfreie Zonen «analog zu Nichtraucherzonen» einrichte. Dabei bemühten die Petitionäre die ganz grossen Grundsätze der Schweizer Verfassung: Es gelte das Geleichheitsgebot zu beachten, nämlich seien Nichtraucher und Elektrosensible gleich zu behandeln.



Das überzeugte die beratende Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Nationalrats nicht: Sie empfiehlt, wie auch die Kommission des Ständerates, der Petition keine Folge zu geben. Die Begründung: Die Bevölkerung sei «durch die in der Schweiz strengen Anlagegrenzwerte vor den schädlichen Auswirkungen der Strahlung von Mobilfunkantennen bereits ausreichend geschützt». Massnahmen wie von der Petition gefordert seien deshalb nicht notwendig. Sie begrüsse aber die vom Bundesrat eingesetzte Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung».

«Wir haben das Lied allen Kommissionsmitgliedern geschickt. Und auch Simonetta Sommaruga» Kathrin Luginbühl, IG Hadlikon



Sie sei darob enttäuscht und «auch verwundert», sagt Kathrin Luginbühl von der IG Hadlikon. «Die Argumentation, dass die Grenzwerte bereits streng seien, ist eine Irreführung der Bevölkerung», so Luginbühl. «Auch die angeblich strengen Grenzwerte schützen nicht vor mittel- und längerfristigen Schäden durch Mobilfunkstrahlung.» Zudem hätte die IG erwartet, dass die Kommission auf die Resultate der Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» wartet. «Dann hätte die Kommission wenigstens auf Basis der neusten Fakten diskutieren können.»



«Flüchtlinge im eigenen Land»



Nicht genug für ihre Petition geweibelt zu haben, kann man der IG kaum vorwerfen: Kathrin Luginbühl hat gar ein Lied komponiert und als Video eingespielt. «Wir haben das Lied allen Kommissionsmitgliedern geschickt. Und auch Simonetta Sommaruga», so Luginbühl. Ziel der Aktion: «Empathie wecken und zeigen, dass wir Elektrosensiblen wirklich existieren und leiden.»

«Wir sagen ja nicht, wir seien Kriegsflüchtlinge. Es ist aber ein trauriger Fakt: Betroffene müssen Haus und Wohnung verlassen, weil sie auch dort vor der Dauerbestrahlung nicht geschützt sind. Die Bezeichnung ‹Flüchtlinge› ist deshalb gerechtfertigt.» Kathrin Luginbühl, IG Hadlikon



Das Werk trägt den Namen «Strahlenflüchtling» und hat drei Strophen. «Mir lidet under dä Strahlefluet, die tuet sicher niemertem guet», heisst es im ersten Abschnitt, mit zunehmender Länge wird das Lied auch zunehmend dramatisch. In der zweiten Strophe singt man: «Mir wärded us öisem Lebensrum vertribe, für wän hät mer ächt d’ Mänscherächt gschribe?». Der Refrain geht so: «Nanotesla, Volt pro Meter, Nanotesla, Volt pro Meter, wänn hört ächt das äntlich uf?».