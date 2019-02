Abstimmung über Einheitsgemeinde im November

Nach eingehender Prüfung aller Vor- und Nachteile haben sich der Gemeinderat und die Primarschulpflege von Wildberg für einen Zusammenschluss zu einer Einheitsgemeinde ausgesprochen. Dies geht aus einer gemeinsamen Mitteilung hervor.

Kanton mit Entwurf einverstanden

Der Entwurf der Gemeindeordnung (GO) sei vom Gemeindeamt des Kantons Zürich geprüft und die Rückmeldungen im GO-Entwurf integriert worden. Das gemeinsam erarbeitete Geschäftsreglement und die Rahmenbedingungen für die neue Organisation der Einheitsgemeinde seien festgelegt, heisst es in der Mitteilung. Das neue Geschäftsreglement liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und wird von diesem erst nach Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung verabschiedet und umgesetzt.

Schriftliche Rückmeldungen erwünscht

An einer Informationsveranstaltung, die am 24. April 2019 stattfinden wird, erhalten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Einblick in die Änderungen der neuen Gemeindeordnung und die Rahmenbedingungen des Geschäftsreglements. Ausserdem dürfen die Stimmberechtigten bis 20. Mai 2019 schriftliche Rückmeldungen zur Gemeindeordnung zuhanden der Steuergruppe abgeben. Diese werden von beiden Behörden geprüft und fliessen gegebenenfalls in die neue Gemeindeordnung ein. Letztere wird an der Gemeindeversammlung vom 4. September vorberaten. Die Stimmberechtigten werden schliesslich im November 2019 an der Urne über die Bildung der Einheitsgemeinde abstimmen.