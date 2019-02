Was der Klimawandel für Landwirte bedeutet

Sie setzen sich täglich mit dem Thema Ökologie auseinander. Unternehmen wir genug gegen den Klimawandel?

Martin Bertschi: Das ist eine politische Frage und jede Partei würde sie anders beantworten. Die einen finden, es wird Unternehmern mit Auflagen zu viel zugemutet, den anderen geht es zu wenig schnell. Wenn man sich jedoch die Klimadaten ansieht, ist die Frage, ob wir genug machen, wohl berechtigt. In den letzten Jahrzehnten haben die Wetterextreme zugenommen und es ist wärmer geworden.

Wie steht es mit der Landwirtschaft?

Die Landwirtschaft versucht, sich laufend an die klimatischen Bedingungen anzupassen. Diese Anpassung funktioniert in der Schweiz relativ gut. Ein Beispiel aus den Grünland-Kulturen, also etwa Wiesenflächen: In Deutschland wird Raigras, eine Weidelgras-Sorte, angesät, das viel Ertrag liefert, wenn die Bedingungen optimal sind. Es ist aber nicht sehr flexibel in Sachen Wetterextreme. In der Schweiz hat man dagegen Mischungen aus verschiedenen Gräsern, Kräutern und so weiter. Sie sind Wetterschwankungen gegenüber resistenter, weil es Gräser darunter hat, die mit viel Niederschlag gut klar kommen und solche, die Hitze vertragen.

Wie gut können Landwirte drohende Wetterextreme überhaupt vorhersehen?

Eigentlich gar nicht.

Zur Person

Martin Bertschi ist seit 2010 am Strickhof, dem Kompetenzzentrum für Bildung und Dienstleistung in Land- und Ernährungswissenschaft, in Lindau tätig. Seit zwei Jahren ist er Bereichsleiter Pflanzenbau, wobei er angehende Landwirte unterrichtet und im Versuchswesen arbeitet. Ursprünglich hat Bertschi Landwirt gelernt, später studierte er Agronomie an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen (BE).



Aber?

Natürlich ist das Risiko von Extremereignissen regional unterschiedlich und es kann langfristig die Wahrscheinlichkeit von beispielsweise Hagelschäden etwas abgeschätzt werden. Kurzfristig greift man auf den Wetterbericht zurück, aber für eine ganze Saison lässt sich nichts vorhersehen.

Und wie können Landwirte im Anbau darauf reagieren?

Das können sie nur bedingt. Ein Beispiel: Nehmen wir an, es gäbe drei Hitzejahre, drei niederschlagsreiche Jahre und noch vier gemässigte Jahre. Wie soll man auf diese Bedingungen reagieren? Es ist sicher keine gute Idee, nur hitzeresistente Pflanzen anzubauen. Ein Landwirt kann nicht alles auf eine Karte setzen, also macht er eine Risikoverteilung. Er kann sich etwa mit Mischungen helfen oder er baut unterschiedliche Kulturen an und konzentriert sich nicht nur auf eine bestimmte. Das wird aber in der Schweiz schon seit Jahrzehnten so praktiziert, da Bauern hierzulande schon immer mit wechselhaften Bedingungen leben mussten.Wegen der Trockenheit rücken vermehrt Bewässerungssysteme in den Fokus.