Tony Vescoli singt, er sei top-fit

Toni Vescoli, das Walder Rock-Urgestein, bezeichnet sich selber gerne als Adrenalinjunkie. Mit 77 Jahren eine neue Platte inklusive gut einem Dutzend Tourdaten innert drei Monaten anzukündigen, dürfte diese Selbsteinschätzung zementieren.

Knurrige Bluesgitarren und ein treibender Beat läuten das Album ein, das noch nicht erschienen ist. Sie tragen den Song «Top-Fit», der als eine Art Herold für die Platte «Gääle Mond» herhält. Den Song versteht Vescoli doppelbödig. «Diese Ironie darf ich mir im Alter von 77 Jahren leisten», sagt er. «Und das, ohne von den 'grauen Panthern' zerfleischt zu werden. Ich bin doch forh, dass so viele von uns noch so fit sind». Im Seniorenblues besingt er die «neuen Alten», die trotz Falten im Zenith des Lebens stünden. Ein bisschen wie er selbst.

15 neue Songs

Die Platte zum Song wird am 12. April erscheinen und 15 neue Songs enthalten, die er teils in Texas mit amerikanischen Musikerkollegen aufgenommen hat. Ein anderer Teil der Lieder ist bei ihm zuhause in seinem Musikraum entstanden.

Nebst der Platte kündigt der Walder Altrocker eine Tour mit zehn Daten bis Ende Juni an, danach stehen die Beatles-Week in Liverpool und ein Open-Air an. In der Region wird Vescoli in der nächsten Zeit einzig an der Gewerbeausstellung in Turbenthal am 18. Mai zu sehen sein. Zudem wird er am 9. März in der Sendung «Samschtig Jass» im SRF1 um 18.45 Uhr auftreten, dazu an der Prix Walo Gala am 12. Mai, die auf Star TV übertragen wird.