Spatenstich zur Terrassensiedlung Sunnhalde

«Von den 20 Wohnungen sind bereits deren vierzehn reserviert und die Kaufverträge werden in Kürze unterzeichnet», erklärte Peter Andrist in seinen einleitenden Worten zum Spatenstich an der Sonnhaldenstrasse am Montagmittag. Andrist ist gemeinsam mit Bruno Ruppli für den Verkauf zuständig. An der leicht erhöhten Hanglage am Ende der Sonnhaldenstrasse oberhalb des Dorfs sollen bis zum Frühjahr 2021 fünf Terrassenhäuser gebaut werden.



Vorfreude auf die Eröffnungsfeier