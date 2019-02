Sandra Keller kann an der Weltmeisterschaft teilnehmen

Die Teilnahme an der Motocross-Weltmeisterschaft ist nicht nur sportlich eine Herausforderung, sondern auch finanziell. Da die 20-jährige Schlatterin keinem offiziellen Team angehört, muss sie die Lizenzgebühren, Startgelder und Reisekosten selber berappen. Ein grosser Brocken. Mittels Internet-Plattform «I believe in you» suchte sich Sandra Keller deshalb finanzielle Unterstützung in einem sogenannten Crowdfunding. 25'000 Franken waren das Ziel, das sie sich setzte.

Ziel der Sammelaktion übertroffen