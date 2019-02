Neue Schulärztin wird in Kollbrunn stationiert sein

Gut sehen und hören sind wichtige Faktoren, damit ein Kind uneingeschränkt am schulischen Alltag teilnehmen kann. Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserziehung gehören zudem zu den Aufgaben der Schulen. Mit verschiedenen Massnahmen tragen die Schulen zusammen mit den Eltern dazu bei, die Gesundheit der Kinder zu fördern und Erkrankungen zu verhindern. Dabei werden sie durch Schulärzte und Schulärztinnen unterstützt.

Frühzeitige Prävention

Schulärztliche Untersuchungen finden im 1. Kindergarten, der 5. Klasse und der 2. Sekundarschule statt. Sie dienen dazu, Auffälligkeiten in der gesundheitlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sowie gesundheitliche Gefährdungen frühzeitig festzustellen. Nach einem Sehtest- und Hörtest, Messen von Grösse und Gewicht, Beurteilen der Gesamtentwicklung sowie der Kontrolle des Impfstatus gibt der Arzt/die Ärztin den Eltern bei Auffälligkeiten Empfehlungen ab.

Seit 2005 wurden die Schulen Zell vom Arzt Carlos Lorca aus Winterthur-Seen schulärztlich betreut. Nun hat er auf Ende 2018 seit Mandat abgegeben. Die Schulen Zell bedanken sich bei Carlos Lorca herzlich für die jahrelange und sehr angenehme Zusammenarbeit.

In der neuen Gemeinschaftspraxis stationiert

Im Oktober 2019 eröffnen die beiden Ärzte Beat Gloor, Inhaber einer Gemeinschaftspraxis in Turbenthal, und Daniel Hardegger, welcher in Rämismühle eine Praxis führt, eine Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärzten in Kollbrunn. Die Ärztin Sarah Mahlberg-Singer hat die Funktion der Schulärztin für die Schulen Zell seit Anfang 2019 übernommen. Die Schulpflege freut sich sehr, dass wieder eine in der Gemeinde ansässige Schulärztin die Betreuung der Kinder und Jugendlichen der Schulen Zell übernommen hat und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

«Startklar» bereitet auf Kindergarten und Schule vor

Das Angebot «Startklar» soll insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund dahingehend unterstützen, dass sie ihre Kinder optimal auf den Kindergarteneintritt vorbereiten können. Altersgerechte Anregungen und gut genutzte Lerngelegenheiten im Familienalltag beeinflussen die Entwicklung im Kleinkindalter wesentlich. Kinder, welche von klein an vielfältige Erfahrungen mit sich und der Welt sammeln können, haben erheblich bessere Startchancen im Kindergarten.

Chancengleichheit erhöhen

Fremdsprachige Eltern sind mit dem Schweizer Bildungssystem und den Anforderungen an Kinder im Kindergarten wenig vertraut. Die Geschäftsstelle Elternbildung des Amtes für Jugend- und Berufsberatung hat ein Elternbildungsangebot entwickelt, um diese Eltern zu unterstützen, damit sie ihre Kinder optimal auf den Kindergarteneintritt vorbereiten können. So kann die Chancengleichheit von Migrantenkindern beim Schuleintritt erhöht werden und die Arbeit im Kindergarten reibungsloser vonstattengehen. Der vierteilige Kurs findet im letzten Quartal des Schuljahres für Eltern von drei- bis fünfjährigen Kindern statt. Die Geschäftsstelle Elternbildung berät und unterstützt die Schulen bei der Einführung dieses Angebots. (Gabriela Kleiner, Leiterin Schulverwaltung Zell)