Mit dem Porter House soll es endlich aufwärts gehen

Im «Porter House» ist alles so wie immer. Zu diesem Schluss muss kommen, wer sich an diesem Feierabend unter der Woche im Lokal gleich beim Ustermer Bahnhof umhört. «Man kann hier rauchen und das Bier schmeckt so, wie Bier eben schmeckt», sagen zwei Männer im rauchgeschwängerten Eingangsbereich. Und im Nichtraucherbereich vernimmt man von einem Gast jene Klage, die das «Porter» seit der Eröffnung immer wieder begleitet: «Wenn gerade nicht Happy Hour ist, ist es zu teuer hier. Die Preise sind auf Stadtzürcher Niveau.»