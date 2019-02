Flugzeug vor Supermond

Am Dienstagabend ging der grösste Vollmond dieses Jahres auf. Mit einer Entfernung von etwa 356'760 Kilometern zum Erdmittelpunkt kam der Mond während mehrerer Stunden in extreme Erdnähe – die kleinste Entfernung in diesem Jahr.

Die Schweizerische Astronomische Gesellschaft schreibt von einem Jahresrekord: Es war der grösste Vollmond des Jahres 2019, ausserdem der drittgrösste der nächsten zehn Jahre. Erst am Heiligabend im Jahr 2026 wird der Vollmond noch grösser erscheinen.

Im richtigen Moment abgedrückt

Aufgegangen war der Mond am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr und dank klarem Himmel war er vielerorts schon während der Abendstunden sichtbar. Überall zückten Hobby-Astronomen ihre Fernrohre und Kameras und genossen den Anblick. So auch in Pfaffhausen, wo dem Züriost-Leser Peter Schwager ein wahrer Schnappschuss gelang (siehe Bild).

Es gelang ihm, genau in dem Moment auf den Kamera-Auslöser zu drücken, als ein Flugzeug vor dem Mond durchflog.