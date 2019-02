Es gibt noch einiges zu tun

Mit dem «Zentrum Wila» wird sich das Dorfbild in Wila in den kommenden Monaten erheblich verändern. Unter der Bauherrschaft von Furrer Liegenschaften + Beteiligungen, der Landi Wila-Turbenthal und der Beteiligung der Architektengruppe vier und mehr als zwei Dutzend in erster Linie lokalen Baufirmen werden vier Gebäude entstehen.