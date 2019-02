Der Tiger ist los im Pirg

«Äähhhh, chum ich jetzt dra?» Wir befinden uns im Schulhaus Schmidrüti, in der Turnhalle. Auf der aus Podesten aufgebauten Bühne stehen drei Personen – Yvonne Meier als Astrid de Wanzenried, Pascale Lauener als Evelyne Specht sowie Renate König. Sie spielen in der Gaunerkomödie «Tigerfalle». Renate König liest aus dem Textbuch für die an Grippe erkrankte Patrizia Furrer die Rolle der Henriette, sonst ist sie für das Soufflieren zuständig. Dies ist eine äusserst wichtige Funktion, gerade im Moment – die fragende Kollegin erhält ihr Stichwort und schon läuft der Text wieder.