75-jährige Frau gefesselt und ausgeraubt

Drei unbekannte Täter haben am Dienstagabend im Rebenquartier in Effretikon kurz vor 19.30 Uhr Terrassentür eines Einfamilienhauses eingewuchtet und konnten so in das Innere vordringen. Die anwesende 75-jährige Eigentümerin wurde mit einem spitzen Gegenstand bedroht, ins Schlafzimmer geführt und dort auf dem Bett gefesselt. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Anschliessend durchsuchten die Einbrecher das Haus und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken. Die Überfallene konnte sich wenig später selbst befreien und mit einem Nachbarn die Polizei rufen.

Die drei flüchtigen Täter werden auf circa 30 Jahre geschätzt. Sie waren maskiert und trugen schwarze Handschuhe. Die Täter sprachen eine dem Opfer unbekannte Sprache - kein Deutsch. Personen, die im Zusammenhang mit diesem Raub verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei unter 052 355 37 13 in Verbindung zu setzen.