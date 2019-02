Weisslinger Anwohner hoffen auf Kompromiss mit dem Kanton

Wer von Agasul Richtung Weisslingen fährt, kennt die S-Kurve beim Dorfeingang: Zuerst eine scharfe Linkskurve und dann 90 Meter weiter eine enge Rechtskurve. Da auf beiden Seiten ein Trottoir fehlt, müssen die Fahrzeuglenker doppelt gut aufpassen.

Die Anwohner an der Illnauerstrasse leiden unter dem zunehmenden Verkehr, Lärm und Geruchsemissionen. Daran wollen sie etwas ändern. Zusammen mit 50 anderen Bewohnern haben sie sich an die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion gewandt. Sie forderten Tempo 30, ein Durchgangsverbot für schwere Lastwagen und bauliche Massnahmen, um Überholmanöver auf der engen Strasse zu verhindern. Ausserdem forderten sie das Amt dazu auf, Feinstaub- und Lärmmessungen durchzuführen (wir berichteten).

Nun hat ihnen das Kantonale Amt für Verkehr eine Absage erteilt: «Es liegt nicht im Interesse des Kantons, tiefere Geschwindigkeiten auf Staatsstrassen einzuführen», steht im Antwortschreiben. Zu den Fragen nach den Messungen erhielten die Meilis keine Antwort.

Die Beschwerdeführerin Rosmarie Meili zeigt sich wenig enttäuscht von dieser Antwort: «Damit habe ich fast gerechnet.» Sie gibt sich pragmatisch: «Wir wollen den Verkehr nicht loswerden. Uns geht es um das Miteinander von Verkehr und Anwohnern.»

Zielgeschwindigkeit 40 ist nicht gleich Tempo 40

Immerhin: In seinem Schreiben erwähnt die Volkswirtschaftsdirektion ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) für die Illnauerstrasse. Dieses Projekt sei auf Wunsch der Gemeinde Weisslingen im August 2018 lanciert worden. Der Projektleiter Urs Günter: «Das Konzept befindet sich noch in der Studienphase.» Im Konkreten gehe es um «Sicherheitsdefizite» der Illnauerstrasse: Auf der nur 5,83 Meter breiten Kantonsstrasse fehlen Füssgängerstreifen. «Aufgrund der engen Strassenverhältnissen», so Günter, «ist die Zielgeschwindigkeit 40 km/h.» Diesen Sommer soll das Projekt präsentiert werden.

Rosmarie Meili zeigt sich erfreut: «Eine Geschwindigkeitsreduktion auf 40 km/h wäre ein wichtiger Schritt in Sachen Sicherheit und Wohnkomfort.» Doch was bedeutet eigentlich «Zielgeschwindigkeit 40»? Urs Günter relativiert: «Mit baulichen Massnahmen kann diese Geschwindigkeit erreicht werden. Signalisiert bleibt jedoch weiterhin Tempo 50.»