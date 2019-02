Von Drogenschmuggel, Frauenmördern und Teufelsaustreibungen

«Entschuldige, ich bin vorgestern erst wieder in der Schweiz gelandet, habe immer noch einen Jetlag.» Müde hält sich Peter Organ an seinem Kaffeebecher fest. Das Leben des Ustermer Zahnarztes hat sich in den letzten zwei Jahren rasant beschleunigt. In Hollywood veröffentlicht er als Produzent und Schauspieler einen Action-Streifen nach dem anderen. Im Herbst wurde sein erstes Buch «die Bestie in mir» im Novum Verlag veröffentlicht, ein zweites stehe in der Warteschleife, am dritten schreibt Organ derzeit.