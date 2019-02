Unfall gebaut und dann in die Ferien gefahren

Am frühen Nachmittag des 6. Novembers 2015 rammte ein Mann mit seinem Chrysler Stratus in Maur den Sockel einer Bahnschranke der Forchbahn. Ohne Auszusteigen fuhr er mit seinem arg beschädigten Fahrzeug nach Hause. Dort entfernte er das Nummernschild am Heck des Fahrzeugs. Das Front-Nummernschild war bei der Unfallstelle liegen geblieben. Der Mann blieb noch rund eine halbe Stunde zuhause, ging anschliessend zu Freunden, wo er übernachtete und dann in die Ferien. Er informierte weder Polizei noch die Verwaltung der Forchbahn über den Unfall.