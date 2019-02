Umfangreiche Erneuerung der Sitzbergstrasse

Gestützt auf das Strassenunterhaltskonzept stehen in diesem Jahr wiederum verschiedene Erneuerungen von sanierungsbedürftigen Strassen an. Durch die recht-zeitige Instandstellung wird ein bestmöglicher Werterhalt der Verkehrswege ange-strebt. In diesem Jahr ist geplant, die Sitzbergstrasse, den Landenbergweg und die Naturstrasse nach Hofstetten zu erneuern. Ebenfalls vorgesehen ist, den letzten Teil der Neubrunnerstrasse zu sanieren.

Bei dieser Gelegenheit werden auch die vor gut drei Jahren angebrachten Farbmarkierungen entfernt. Diese haben sich nicht be-währt, da schon nach kurzer Zeit zahlreiche, teils tiefe Risse entstanden sind. Im Rahmen der geplanten Tiefbauarbeiten werden die eingefärbten Belagsflächen abge-fräst und anschliessend wird ein neuer Deckbelag eingebracht. Die dabei entstehen-den Kosten sind teilweise durch die Entschädigung gedeckt, welche mit der seinerzeit tätigen Markierungsfirma ausgehandelt wurde. Die Kosten für die beschriebenen Strassensanierungen belaufen sich auf insgesamt 650‘000 Franken, wobei rund 70 Prozent dieses Betrages auf die Erneuerung der Sitzberg-strasse entfallen. Der Gemeinderat hat den Kredit im Sinne von gebunden Ausgaben bewilligt und die Aufträge den Unternehmern mit dem günstigsten Angebot erteilt.

Realisierung eines weiteren Teilabschnittes des Quartierplans Setzi

Auf Ersuchen eines Grundeigentümers leitete der Gemeinderat am 17. April 2018 das Verfahren zur Realisierung der Strasse 4 inklusive Beleuchtung und Wasserleitung gemäss den Vorgaben des Quartierplanes Setzi ein. Zwischenzeitlich hat das beauftragte Ingenieurbüro das Bauprojekt für die erwähnten Anlagen erstellt und ein Submissionsverfahren für die auszuführenden Arbeiten durchgeführt. Der Gemeinderat hat das Bauprojekt genehmigt und die Aufträge den Unternehmern mit dem günstigsten Angebot erteilt. Der Start der Bauarbeiten ist im März 2019 vorgesehen.

Projektierungskredit für Wasserleitungsersatz in Tablat

In den vergangenen Jahren wurden Grossteile der Wasserleitung in Tablat ersetzt. Nun soll auch noch das letzte, rund 295 m lange Teilstück der alten Guss-Wasserleitung im östlichen Ortsteil erneuert werden. Gemäss hydraulischer Überprü-fung des Leitungsnetzes im Jahre 2015 muss dabei eine Leitung mit einem grösseren Durchmesser als bisher verwendet werden, um bei den Hydranten einen genügend hohen Fliessdruck zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben werden drei Hydranten neu versetzt. Zu-dem wird auch der Zustand von zehn Hausanschlussleitungen überprüft. Der Gemeinderat hat für die Ausarbeitung des Bauprojektes einen Kredit von 20‘000 Franken bewilligt und den Auftrag dem Ingenieurbüro erteilt, welches schon die übrigen Etappen des Leitungsersatzes fachlich begleitet hat. Es wird mit Baukosten von 230‘000 Franken gerechnet.

Im Weiteren hat der Gemeinderat:

Verschiedene Kreditabrechnungen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Stras-senunterhalt genehmigt, wobei grösstenteils Minderkosten angefallen sind;

für die Reinigung des öffentlichen Kanalisationsnetzes einen Kredit von 15‘000 Franken bewilligt;

diverse Grundstückgewinnsteuern veranlagt.

(Jürg Schenkel, Gemeindeschreiber)