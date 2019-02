Ein Wochenende voller Maskenbälle

Die Narrenzeit im Oberland ist in vollem Gange, doch die grössten Feste stehen noch bevor. Allen voran die drei grossem Fasnachtsumzüge der Region in Wetzikon, Grüningen und Uster. Eine Neuerung gibt es dabei: Die Fasnachtsgesellschaft Grüningen führt ihren Umzug am Samstag, 9. März, für einmal nicht zeitgleich mit dem Konkurrenzanlass in Robenhausen durch, sondern erst abends in der Dämmerung, um den anschliessenden Maskenball gebührend einzuläuten. Uster indes hält sich die Konkurrenz aus dem Bezirk Hinwil damit vom Hals, dass der Umzug erst am Sonntag, 10. März, stattfindet.

Unter den Maskenbällen wird es vor allem im Bezirk Hinwil zum Gerangel ums Publikum kommen. Mit Grüningen, Robenhausen, Wald und Rüti gehen gleich vier dieser Bälle zeitgleich am Samstagabend, 9. März, über die Bühne. Auch hier hält sich Uster wieder vornehm raus: Deren Maskenball ist am Abend zuvor geplant.

Daneben stehen in vielen anderen Gemeinden der Region auch noch Narreteien für Gross und Klein an. Hier die Übersicht.

Bezirk Hinwil

Bubikon:

Samstag, 23. Februar: 12.30 Uhr: Kinderumzug, Chilbiplatz

Samstag, 23. Februar, 20 Uhr: Maskenball, Mehrzweckhalle Spycherwise

Dürnten:

Samstag, 2. März, 14 Uhr: Kindermaskenball, Mehrzweckhalle Blatt

Samstag, 2. März, 20 Uhr: Maskenball, Mehrzweckhalle Blatt

Gossau:

Samstag, 16. März, 14 Uhr: Kindermaskenball, Altrüti

Samstag, 16. März, 19.30 Uhr: Maskenball, Altrüti

Grüningen:

Samstag, 9. März, 13.30 Uhr: Kinderfasnacht, Werkhofsaal

Samstag, 9. März, 18.18 Uhr: Dämmerungsumzug, ab Restaurant Hirschen

Samstag, 9. März, 20 Uhr: Maskenball, Parkplatz Werkstrasse

Hinwil:

Freitag, 1. März, 20 Uhr, Fasnachtseröffnung, Hirschensaal

Samstag, 2. März, 14 Uhr: Fasnachtsumzug, Wihalden-/Zürichstrasse, Richtung Dofplatz

Samstag, 2. März, 20 Uhr: Maskenball, Hirschensaal

Sonntag, 3. März, 13. Uhr: Kindermaskenball, Hirschensaal

Rüti:

Samstag, 9. März, 20.30 Uhr: Maskenball, Halle Schwarz

Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr: Kinderfasnacht, Halle Schwarz

Wald:

Freitag, 8. März, 19.30 Uhr: Fasnachteröffnung, Bahnhofstrasse, Schwertplatz

Samstag, 9. März, 18.45 Uhr: Maskenball und Sternmarsch, Schwertplatz, Schwertsaal

Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr: Fasnachtsumzug, Windegg bis Bahnhof

Montag, 11. März: Chäs-Bölle-Wähe-Tag, Schnitzhütte ab 9 Uhr, Alp Traum ab 9 Uhr, Scheidegg ab 15 Uhr, Golden Bar ab 11.30 Uhr

Dienstag, 12. März: Usböögete, ab 17.30 Uhr in diversen Restaurants

Wetzikon:

Freitag, 8. März, 20.30 Uhr: Movie Night Party und Maskenzirkulation, Turnhalle Robenhausen

Samstag, 9. März, 20.30 Uhr: Guggentournee in Robenhauser Beizen

Samstag, 9. März, 20.30 Uhr: Maskenball, Turnhalle Robenhausen

Sonntag, 10. März, 10 Uhr: Guggen-Frühschoppen, Restaurants in Robenhausen

Sonntag, 10. März, 14 Uhr: Fasnachtsumzug, Weststrasse bis Motorenstrasse

Bezirk Pfäffikon

Illnau-Effretikon:

Sonntag, 17. März, 10 Uhr: Kinderfasnacht mit Umzug, Effimärtplatz

Pfäffikon:

Montag, 11. März, 13.10 Uhr: Kinderfasnachtsumzug, ab Schulhausplatz Auslikon

Montag, 11. März, 15 Uhr: Kindermaskenball, Tiefgarage Sonnenstrasse Auslikon

Russikon:

Samstag, 16. März, 14 Uhr: Umzug und Kindermaskenball, ab Restaurant Metzg, dann Riedhus

Samstag, 16. März, 20 Uhr: Maskenball, Riedhus

Bezirk Uster

Uster:

Dienstag, 5. März, 13.30 Uhr: Kindermaskenball, Stadthofsaal

Freitag, 8. März, 19.30 Uhr: Maskenball, Stadthofsaal

Sonntag, 10. März, 14.30 Uhr: Fasnachtsumzug, ab Seestrasse