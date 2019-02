Spitäler Wetzikon und Uster wollen fusionieren

Die Spitäler Wetzikon und Uster sollen fusionieren, haben die Verwaltungsräte der beiden Institutionen beschlossen. In einer Medienmitteilung schreiben die beiden Spitäler, dass die beiden Standorte bestehen bleiben sollen, dass man das Angebot der beiden Häuser aber mehr aufeinander abstimmen wolle. Die Trägerschaften - das sind die beteiligten Gemeinden - sollen nun über den Antrag des Verwaltungsrats beraten. Die Stimmbürger dürften voraussichtlich im Jahr 2020 über eine allfällige Fusion abstimmen.

In der Medienmitteilung schreiben die Verwaltungsräte von einem so genannten interkommunalen Vertrag, der von den Gemeinden genehmigt werden müsste. Dieser Vertrag soll die Beteiligungsverhältnisse in der neuen Gesellschaft regeln und festlegen, dass die öffentliche Hand dauerhaft eine qualifizierte Mehrheit halten soll. Und: «Ein Aktionärsbindungsvertrag regelt das Verhältnis der künftigen Aktionäre untereinander.»

Uster doch noch zur Aktiengesellschaft

Damit ist auch klar, dass das fusionierte Konstrukt eine Aktiengesellschaft sein soll. Brisant daran: Vor knapp vier Jahren scheiterte die Umwandlung zur AG daran, dass ihr nicht alle Gemeinden an der Urne zustimmten. Das heisst, das Spital Uster ist bis heute ein Zweckverband geblieben. Durch die Fusion würde es also via Hintertür doch noch zur Aktiengesellschaft. Laut Mitteilung ist die Rechtsformänderung technisch nötig, um die Fusion mit der GZO AG Spital Wetzikon «sowie vertiefte Kooperationen der integrierten Versorgung zu ermöglichen». Über die Umwandlung müssen die Delegiertenversammlung des Spitals Uster und die Stimmberechtigten im Zweckverband abstimmen.

Die Delegierten des Spitals Uster und die Generalversammlung des Spitals Wetzikon haben nun bis im Sommer Zeit, über die Fusionsdokumente zu beraten. Stimmen die Gremien zu, wird das Vorhaben bis im Spätherbst der Öffentlichkeit vorgestellt und erläutert. Geplant ist, die Abstimmung in sämtlichen beteiligten Gemeinden der Spitäler zeitgleich im ersten Semester 2020 durchzuführen, heisst es in der Mitteilung. Die Fusion solle so auf den 1. Januar 2021 wirksam werden. Bis 2025 sollen Infrastruktur und Organisation an beiden Standorten angepasst sein. Danach folge die Neuausrichtung in der zweiten Hälfte des kommenden Jahrzehnts.