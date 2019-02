Frontalkollision vom Wochenende: In einem der Autos sass Gemeinderat Sacha Huber

Sacha Huber (parteilos), Gemeinderat von Wila und Vorsteher des Ressorts Soziales und Gesundheit, wird unfallbedingt sein Gemeinderatsmandat bis auf Weiteres nicht wahrnehmen können. Dies teilt die Gemeinde Wila am Montagmorgen mit.

Auf Nachfrage sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP), dass Sacha Huber in den Unfall verwickelt war, der sich am Samstagmorgen in Wildberg ereignet hatte (wir berichteten). Bei Huber handelt es sich um den 34-Jährigen, der sich schwer verletzte und mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden musste. Meier bedauert den Vorfall sehr. Er hofft auf baldige und vollständige Genesung seines Ratskollegen. Für jede Funktion im Gemeinderat besteht eine Stellvertreterregelung, die nun zum Zuge kommt.

Gemäss Mitteilung der Gemeinde werden Hubers Aufgaben ab sofort von Meier übernommen, der sein Stellvertreter ist. Sacha Huber könne sich damit voll auf seine Genesung konzentrieren, heisst es dazu in der Mitteilung. Weiter wünscht der Gemeinderat seinem Kollegen «gute Besserung». Wie lange Huber ausfällt, ist noch offen.