Ein Irrtum der Tägernauer Deponien-Gegner

Die Organisation DepoNie, die sich gegen die Deponienpläne im Tägernauer Holz wehrt, verkündet auf ihrer Website, die kantonsrätliche Abstimmung zum entsprechenden Richtplaneintrag finde in wenigen Tagen statt. Am Montag, 25. Februar, solle es so weit sein. Genau deshalb wird am Wochenende davor eine wohl letzte Demonstration im Tägernauer Wald über die Bühne gehen: Am Samstag, 23. Februar, trommeln die Deponienkritiker die Bevölkerung zum Protest gegen die drohende Fällung von rund 7000 Bäumen zwecks Abfallschlackenablagerung zusammen.