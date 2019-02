Berlinghoff + Rast AG von Hustech-Gruppe übernommen

Seit 50 Jahren ist die Berlinghoff + Rast AG in den Bereichen Elektro, Neu-/Umbau und Schaltanlagenbau tätig und verfügt über einen langjährigen Kundenstamm im Grossraum Effretikon. Nun soll sie das Portfolio der Hustech-Gruppe mit Niederlassungen in Gossau, in der Stadt Zürich und Uznach um einen vierten Standort ergänzen.

«Damit wird es möglich, die Firma innerhalb der Hustech-Gruppe in eine neue Zukunft zu führen, Arbeitsplätze zu sichern und die Präsenz der Unternehmung im Wirtschafts-raum Effretikon auszubauen», lässt sich der neue Geschäftsleiter von Berlinghoff + Rast AG, Stefan Preisig in einer Medienmitteilung zitieren.

Name bleibt

Aus Sicht des Konzerns bedeutet dieser zusätzliche Standort eine verstärkte Präsenz in der Region und somit die Möglichkeit, noch schneller und näher bei ihren Kunden zu sein. Für die Berlinghoff + Rast AG ist die Anbindung an die Hustech-Gruppe eine grosse Chance, ihr Dienstleistungsangebot auszubauen und ihren bestehenden Kunden auch in den Bereichen Gebäudeautomation und Energiemanagement noch mehr Unterstützung bieten zu können, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Der Name Berlinghoff + Rast AG bleibe bestehen, werde jedoch optisch dem Hustech-Auftritt angepasst.

Die Hustech-Gruppe ist seit über 25 Jahren tätig in den Bereichen Elektro, Gebäudeautomation und Energiemanagement. Durch den Erwerb von Berlinghoff + Rast AG in Effretikon, steigt die Mitarbeiterzahl auf über 120.