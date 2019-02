Seriensieger Bligg verkürzt Rückstand auf Stress

Mit drei Nominierungen war Bligg als kommerziell erfolgreichster Künstler des letzten Jahres ins Rennen um die begehrten Swiss Music Awards gegangen. Gewonnen hat der der in Wolfhausen aufgewachsene Mundartmusiker schlussendlich zwei davon – in den Kategorien Best Male Act und Best Album.

«Bligg-Fans sind big fans», sagte er in der einer seiner Ansprachen. «Ich habe keine Speech vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet habe», in der anderen. In der ewigen Bestenliste verkürzte Bligg seinen Award-Rückstand auf Kollege Stress mit seinen Auszeichnungen Nummer sechs und sieben. Damit liegt er nur noch zwei Steine hinter dem Rekord-Sieger, der insgesamt schon neunmal gewonnen hat.

Kein Award für «Us Mänsch»

In der Kategorie «Best Hit» musste Bligg dem Wetziker Loco Escrito applaudieren. Der Song «Us Mänsch», den er gemeinsam mit dem Pfaffhauser Marc Sway aufgenommen hat, erhielt vom Publikumsvoting weniger stimmen.