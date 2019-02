«Kunst hat auch einen sozialen Anspruch»

«FRAGEN!?» steht in schwarzer Schrift auf der weissen Wand im ehemaligen Tennisclubhaus in Dübendorf, darunter eine rustikale Skizze der Stadt an der Glatt, ebenfalls in schwarz. Mit Fragen ist die Künstlerin Simone Etter nach Dübendorf gereist, um Ihr Atelierstipendium anzutreten.